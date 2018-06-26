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此内容发布于2018年6月26日 上午10:35 最后更新 - 2018年6月26日 -10:35

（法新社罗马26日电） 义大利今天表示，在地中海救起234名移民的救援船生命线号（Lifeline）受困海上多日后，最后将可停靠在马尔他。

德国非政府组织（NGO）的救援船生命线号21日救起包括儿童和孕妇的这批难民，但由于马尔他和义大利都拒绝接受这艘救援船，它因此受困地中海上。

义大利总理孔蒂（Giuseppe Conte）说：「我刚和（马尔他的）慕斯凯特总统（Joseph Muscat）通过电话：生命线号将可停靠马尔他。」

他没有说明确切时间，但表示义大利也会尽己之力，接纳船上部分移民，希望其他欧洲国家也会这么做。

法国政府发言人葛里沃（Benjamin Griveaux）稍早告诉RTL广播电台：「欧洲的解决方法似乎正在浮现：（它）将在马尔他靠岸。」

马尔他和义大利决定停止让救援船停靠，导致数以百计逃离非洲、中东和亚洲战火与困境的难民成为人球，使欧洲为了该如何联手处理此事陷入政治危机。

葛里沃坚称，没有移民「危机」，但呼吁各国领袖「迅速对紧急情况作出回应」。

他说， 「法国准备好派团队到现场，逐案处理（庇护）请求」，就跟对载有移民的救援船宝瓶座号（Aquarius）处理方式一样。义大利和马尔他拒绝接受宝瓶座号靠岸后，它转往西班牙靠岸。

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