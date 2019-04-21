此内容发布于2019年4月21日 上午3:20

（法新社辛巴威哈拉雷21日电） 辛巴威面包价格上周翻涨近一倍，勾起10年前辛巴威恶性通货膨胀恶梦。这当时是辛巴威长年独裁者前总统穆加比统治期的污点，如今相似问题再度困扰他的继任者姆南加瓦。

辛巴威一条面包的价格从1.8美元（约新台币55元）涨上3.5美元（约新台币108元），一盒奶油也从8.5美元（约新台币262元）飙上17美元（约新台币524元）。外界警告，物价暴涨可能影响辛巴威民众的生理和心理。

执政长达37年的穆加比（Robert Mugabe）2017年遭推翻下台，当时姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）承诺，将让辛巴威垂死的经济重现生机。

然而，自从辛巴威中央银行2月宣布新的货币政策和发行新国币后，辛巴威货品和服务的价格便以10年来最快速度飙升。官方汇率和平行市场汇率的差距急速扩大，造成物价最高翻涨3倍。

辛巴威工会联合会（Zimbabwe Congress of Trade Unions）会长莫约（Japhet Moyo）表示，他遇到一名男子，对方的慢性病用药价格在2个月内飙升，如今这项支出几乎占了他薪水的全部。

莫约告诉法新社，这名男子2月买进全月用药时要价95美元，本月已暴涨至300美元，他每月薪水才320美元。「我问他怎么用剩下的钱度过这个月，他崩溃痛哭。」

莫约不满辛巴威政府「装出不在乎的样子，彷佛国家经济正在反弹。但对市井小民而言，情况正往相反方向发展」。

这场危机令人忆起辛巴威10年前的恶性通货膨胀，当时通膨率一度冲上荒谬的50亿倍，辛巴威币顿时如废纸。

住在辛巴威首都哈拉雷（Harare）科瓦德扎纳（Kuwadzana）区的居民奇兹瓦里（Tonderai Chitsvari）说：「我们又回到2008年。人们还能生存简直奇迹。」

原物料短缺已为辛巴威制造业带来重大困难。哈拉雷的经济学家穆加诺（Gift Mugano）表示：「去年光为进口蔬果、大豆、小麦…牙膏和药品等物资，我们就花费23亿美元（约新台币709亿元），显示我们甚至连基本物资都无法自产。」

穆加诺还说：「我谈论的不是制造飞机，而是生产做面包的小麦和烹饪油的大豆，以保住珍贵的外汇。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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