此内容发布于2019年6月25日 上午1:05

（法新社墨西哥市24日电） 墨西哥军事首长今天表示，墨国已在墨美边境部署近1万5000名军人和国家卫队（National Guard）人员，并坦承政策引发反弹后，已拘留多名试图跨越边界的移民。

美国总统川普为减缓中美洲移民排山倒海涌入美国而向墨国施压，墨国本月初承诺部署6000名国家卫队人员来加强管理墨南边界，但当初未对外披露他们在墨北边境扫荡移民的程度。

记者会中，墨国国防部长桑多华（Luis Cresencio Sandoval）在总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）陪伴下说：「我们从国家卫队和军事单位进行调度，在北部边界共部署1万4000，将近1万5000的人力。」

当被问及部队是否曾为了阻止移民跨境而拘留这些人时，桑多华回答说：「有。」

他表示，「鉴于（无证）迁移并非犯罪行为，仅属行政违规，基本上我们拘留他们之后，会把他们交给」墨西哥国家移民局（National Migration Institute）处置。

墨国政府先前即因拦阻移民跨越美墨边界而面临批评声浪。

针对政府最新举措，墨国北部城市华雷斯城（Ciudad Juarez）一所移民收留中心的负责人卡维洛（Francisco Javier Calvillo）表示，墨西哥「在做美国的卑鄙勾当」。

身为天主教神父的他表示：「这件事不是军队应该做的事，联邦警察并没有受过移民处置相关训练…这项政策明显违反人权。」

中美洲移民为了摆脱贫穷、逃离暴力帮派而远走他乡，借道墨西哥前往美国时，大多没有移民文件。

然而，国际法保障无照移民跨越国际边界寻求庇护的权利，美国法院也维持移民在美国边界沿线任何一处这方面的权利，无论是正式跨境与否。

美墨边境移民跨境数量近几个月暴增。

美国官员5月在美墨边境拘留约14万4000名移民，比4月多32%，比去年同期更是暴增278%。总人数含破纪录的8万9000个家庭。

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