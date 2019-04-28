（法新社巴黎28日电） 巴黎罗浮宫今秋将举办达文西作品展，以纪念这位出身义大利的艺术大师逝世500周年。不过，媒体和专家近来高度关注的世界最贵画作「救世主」恐怕不会参展，更添其神秘色彩。

作品「救世主」（Salvator Mundi）2017年在佳士得拍卖会上以破纪录的4亿5031万2500美元售出，当时它被视为出自达文西之手。不过后来这幅价值不斐画作即未公开展示，各方对其买主、去向，甚至实际作者身分众说纷纭。

去年9月，阿布达比罗浮宫原先计画展出「救世主」，但馆方后来决定延后作品亮相日期，且未对外说明原因。馆方对画作主人身分也三缄其口，仅表示「取得」它的是阿布达比文化旅游局。

5月2日，义大利总统马塔雷拉（Sergio Mattarella）和法国总统马克宏（Emmanuel Macron）将前往罗亚尔河谷，纪念1519年在此地区逝世的达文西。巴黎罗浮宫请求出借「救世主」，但阿布达比方面至今未予回应。

华尔街日报（WSJ）报导，以天价买下「救世主」的是沙乌地阿拉伯王子巴德．阿布达拉（Badr ben Abdallah），而他不过是代位高权重的王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）出手。穆罕默德．沙尔曼从未否认或证实相关说法。

无论实际买主是谁，许多专家对画作是否为达文西真迹仍有疑虑。

达文西创作技巧专家佛兰克（Jacques Franck）指出，一些蛛丝马迹终究难以逃过专业检视，例如画中耶稣的某根手指和其他细节均不符合解剖学。此外，创作「救世主」期间，达文西曾因过于忙碌而让画室其他人为他完成一些作品。

艺术史学者路易斯（Ben Lewis）指出，伦敦国家美术馆2011年展出「救世主」时，并未采纳所有受邀专家的鉴定意见。当时5名专家中，两人认定画作为达文西真迹，一人持相反意见，另两人则无法确定。尽管如此，国家美术馆仍对外宣称「救世主」是出自达文西手笔。

佳士得发言人表示，画作真伪和作者身分已经过彻底研究及专家确认，且自2017年拍卖后，尚未有新的讨论或臆测迫使佳士得必须重新检视自己的立场。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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