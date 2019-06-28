此内容发布于2019年6月28日 上午8:35

（法新社新德里28日电） 西藏流亡精神领袖达赖喇嘛接受英国广播公司（BBC）专访时表示，美国总统川普说词反覆，欠缺道德原则。达赖喇嘛在专访中还说，如果自己的接班人是女性，她必须更有吸引力。

高龄83岁的达赖喇嘛提及美国总统川普时表示，「某一天他这样说，另一天他又那样说。我认为，这是欠缺道德原则。」

达赖喇嘛说：「他当上总统时，�H橥『美国优先』政策。那是错误的，美国应该肩负起全球责任。」达赖喇嘛还说，川普的情绪「也有点太过错综复杂」。

这位诺贝尔和平奖得主在印度北部西藏流亡政府所在地达兰萨拉（Dharamsala）接受专访。达赖喇嘛告诉BBC，倘若他的接班人是一位女性，则她必须更有吸引力。达赖喇嘛表示：「如果出现女性达赖喇嘛，那么她必须更有吸引力。」

达赖喇嘛也重申他对欧洲移民问题的看法，指称仅能容许「数量有限」难民待在欧洲。

他说：「欧洲国家应该接纳这些难民，并提供他们教育和训练，然后致力于把他们送返原居住地。」

他又说：「整个欧洲最终是否会变成穆斯林国家？不可能。或者变成非洲国家，那也不可能…欧洲应该保留给欧洲人。」

中国指控达赖喇嘛是「披着袈裟的狼」，意图分裂中国。但他告诉BBC，他认为中国「正在改变」，并透露他一直与退休中国官员以及与北京政府有关连的学者「纯粹私下」接触。

达赖喇嘛又说，「我认为中国人本身正在改变他们的态度」，并称中国国家主席习近平「尚未」要求与他会晤。

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