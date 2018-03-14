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此内容发布于2018年3月14日 上午1:20 最后更新 - 2018年3月14日 -01:20

（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普撤换国务卿提勒森，任命中央情报局（CIA）局长蓬佩奥接替，另提名哈斯佩尔接掌中情局。但哈斯佩尔曾涉对911犯嫌用酷刑，她的提名审查会届时恐炮声隆隆。

哈斯佩尔因纪律严明、无党派立场且承担吃力不讨好的工作，在情报圈广受敬重，但在多名国会议员今天质疑她过去所参与的刑求后，哈斯佩尔可能得面临严厉的提名审查。

越战期间曾被俘受过刑求的共和党参议员马侃（John McCain）说：「过去10年间在美国的看守所内刑求羁押者，是美国历史上最黑暗篇章之一。哈斯佩尔女士在提名审查时，必须解释她所参与中情局侦讯计画的本质与程度。」

除过去的刑求纪录外，哈斯佩尔也会因中情局对俄国持何种观点而受到压力。但力挺哈斯佩尔的人则认为，哈斯佩尔当过中情局负责督导俄罗斯团队的副局长，她不会对俄国示弱。

前中情局国家秘密行动处长班奈特（John Bennett）说：「哈斯佩尔女士成长于冷战期间的中情局，她不会对俄国的本质或受KGB训练的独裁者抱有幻想。」

前中情局副幕僚长夏皮洛（Nick Shapiro）表示，哈斯佩尔「与目前立场偏颇的局长完全不同，她不是玩政治的人，不会对俄国示软。」

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