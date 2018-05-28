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此内容发布于2018年5月28日 上午10:35 最后更新 - 2018年5月28日 -10:35

（法新社罗马28日电） 义大利总统拒绝接受疑欧派人选担任经济部长，导致两个民粹政党联合执政计画破局，唯一出路看来只剩提前大选。但重新选举也有很多问题，从旧有政治板块变动到可能实施新选制。

极右派联盟党（League）和反体制的五星运动（Five Star Movement）所提总理人选孔蒂（Giuseppe Conte），坚持由疑欧派学者萨佛纳（Paolo Savona）出任经济部长，昨天遭总统马达雷拉（Sergio Mattarella）否决，新政府难产，引发这场最新危机。

马达雷拉今天任命前国际货币基金（IMF）官员柯塔瑞里（Carlo Cottarelli）担任过渡时期总理，以支持撙节措施闻名的柯塔瑞里随后也接受任命。于是稳定义大利政局的下一步，是柯塔瑞里尝试组成看守政府。

柯塔瑞里现在必须尽快选出内阁成员，以巩固总理地位，并试图寻求国会同意，不过希望不大。

由于义大利国会目前由组阁失败的五星运动和联盟党掌握过半势力，而柯塔瑞里和他的内阁在信任投票获这两党议员支持的可能性几乎为零，因此柯塔瑞里面临艰困挑战。

一旦遭到国会否决，柯塔瑞里的政府将在重新大选之前负责处理日常事务。大选日期则将由总统决定，并须获得各政党领袖和国会参众两院议长同意。

柯塔瑞里今天表示，若他的内阁未通过信任投票，将在「8月之后」重新举行大选；若他的政府获国会通过，则大选将在「明年初」举行。

3月4日举行的国会大选，右派联盟以37%得票率领先，但五星运动以近33%得票率跃居义大利最大单一政党。

右派联盟原由前总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）的义大利前进党（Forza Italia）主导，但联盟党在大选赢得17%得票率后，在联盟中居冠，使得主导权落入联盟党主席萨尔维尼（Matteo Salvini）手中。

根据IndexResearch最近进行的民调，联盟党支持率达22%，其他政党则大致维持3月时的水准。不过，右派联盟是否能够度过眼前这场危机，仍是未知数。

贝鲁斯柯尼放手让萨尔维尼和五星运动协商联合执政，但支持欧洲的贝鲁斯柯尼并不满意联盟党和五星运动提出的联合政府计画。

萨尔维尼也曾表示，若义大利前进党对柯塔瑞里政府投下赞成票，他将和贝鲁斯柯尼分道扬镳。尽管义大利前进党的高层今天宣布，他们会投票反对柯塔瑞里政府，但义大利媒体不排除联盟党和五星运动可能在下次大选达成「互不侵犯条约」。

最后，义大利政治僵局部分归咎于目前选举制度。这套制度比例代表制的比重相当高，而全国由右派、反体制派和中间偏左3股政治势力瓜分。

义大利参议院议长凯斯拉提（Alberti Caselatti）表示：「若依同样选制再度投票，我们还是会面临和现在一样的问题。」

萨尔维尼今天承诺，他将和五星运动领导人迪马尤（Luigi Di Maio）坐下来讨论新选制。他说：「现在唯一可以确定的，是国会有过半席次能够提案和通过法案。而我们将做的第一件事，就是开始讨论新的选举法。」

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