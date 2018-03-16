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此内容发布于2018年3月16日 上午3:05 最后更新 - 2018年3月16日 -03:05

（法新社迈阿密15日电） 美国迈阿密一条主要车道上的新建人行天桥今天突然崩塌，当地警探说，桥塌传出的声响与爆炸声无异，现场就像被炸过一样。

警探李拉（Juan Carlos Llera）表示：「听起来像是爆炸，巨大的爆炸声。」

他说：「现场看起来像灾区，就像被炸弹炸过一样。」

卡拉斯柯（Isabella Carrasco）在桥塌后抵达现场，她告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「有些汽车被压毁，现场到处是大量的瓦砾。」

她说，她看到一名女子从一辆凹陷的车中爬出，救援人员对另一人进行救生心肺复苏术。另一位惊魂未定的驾驶柯林斯（Lynnell Collins）对CNN说，他正准备右转时，「桥就垮了」。

这条连接佛罗里达国际大学（Florida International University）与学生宿舍区域的人行天桥，已竣工5天，但尚未开放使用。

迈阿密达德郡（Miami-Dade County）消防局长陶尼（Dave Downey）于记者会上表示，已寻获4名死者。

达德郡副郡长坎普（Maurice Kemp）对记者说：「达德郡与我们的伙伴机构，心急火燎地持续搜救，以确定罹难人数，并尽可能救出人来。」

达德郡消防局搜救部门主管艾斯特皮南（Paul Estopinan）表示，当950吨重的混凝土桥梁突然崩塌时，至少8辆车受困。

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