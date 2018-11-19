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此内容发布于2018年11月19日 上午7:50 最后更新 - 2018年11月19日 -07:50

（法新社汶莱斯里巴加旺19日电） 中国国家主席习近平昨天抵达汶莱进行国是访问。汶莱经济依赖石油，目前却陷入疲软，因此寻求中国协助刺激，但外界对于北京造成小国负债累累也正发出越来越多警告。

抵达苏丹统治的汶莱之前，习近平才在巴布亚纽几内亚参加气氛紧绷的亚太经济合作会议（APEC）高峰会，会中充满中国和美国言词交锋。他抵达后，在汶莱苏丹哈山纳包奇亚（Sultan Hassanal Bolkiah）宏伟且金碧辉煌的皇宫，接受官方欢迎礼。

如同在亚洲许多其他地区，中国企业也在婆罗洲上的汶莱投入巨额资金。这些行动包括在北京为扩大经济和地缘政治势力对外拓展基础建设的计画。

中国在汶莱的投资建设，包括一座价值数以十亿美元计的炼油厂，这也是汶莱历来最大外国投资案；另外还有一座水坝和一条高速公路。

富有的汶莱原是英国保护国，国土被马来西亚包围，长期以来经济依赖丰富的原油储藏。不过数年前油价大跌后，汶莱便陷入经济衰退，原油储备也处于长期萎缩趋势。

华府智库「战略暨国际研究中心」（CSIS）东南亚专家希伯特（Murray Hiebert）表示：「由于汶莱的油气收入将在未来几年持续减少，因此他们向中国寻求协助，开发其他经济可能性。」

保守的汶莱约有40万人口，大多是穆斯林。汶莱和中国在南海部分区域互争主权，北京声称几乎拥有整片南海，但汶莱的抗议声量却不大。

在政府管制紧密的汶莱，几乎尚未见到对于中国影响力持续升高感到不安的明显迹象。汶莱的人均国内生产毛额（GDP）仍名列世界前茅。

不过，在更大范围区域内的国家，对于中国积极投资行动的担忧却与日俱增。尤其担心较贫穷国家可能难以偿还债务。

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