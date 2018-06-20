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此内容发布于2018年6月20日 下午11:35 最后更新 - 2018年6月20日 -23:35

（法新社旧金山20日电） 为吸引像YouTube「网红」的「创作者」（Creator），Instagram今天发布一项加长版影片的新功能。这个热门的社群平台也说，目前活跃用户已超过10亿人。

Instagram成为脸书（Facebook）旗下第4个用户越过10亿人门槛的平台，前3名分别是用户超过20亿的脸书，以及通讯应用程式WhatsApp和Messenger。

截至去年9月，Instagram用户人数已达8亿，超过推特（Twitter）及Snapchat等社群媒体界的竞争对手。

此外，脸书渐失对年轻族群的吸引力之际，Instagram反而持续吸引年轻用户。

Instagram执行长希斯特罗姆（Kevin Systrom）今天宣布这项名为IGTV的新影片应用程式，代表Instagram又迈向新里程碑。

希斯特罗姆在旧金山这场发表活动上说：「我们现在是拥有10亿用户的社群。」

脸书本身已全力进军影片领域，Instagram此际推出IGTV，将与YouTube正面交锋。

IGTV可让任何用户上传加长型影片，相关新功能还包括影片「创作者」可设立「频道」，与Google旗下的YouTube模式相似。这类模式催生了许多YouTube「网红」。

希斯特罗姆说：「人人都可以是创作者，你可以透过应用程式上传自己的IGTV影片，或在网站上开设个人频道。」

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