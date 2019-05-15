此内容发布于2019年5月15日 上午9:50

（法新社耶路撒冷15日综合外电报导）以色列警方今天说，一名现年65岁的以国老翁涉嫌向波兰驻以色列大使吐口水。两国近来因归还二次大战期间犹太人财产的争议而闹僵，老翁此举使双方紧张关系更甚。

波兰外交部发言人苏瓦拉（Ewa Suwara）说，外交部因此召见以色列驻波兰大使艾莎里（Anna Azari）。

波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）声称，这是一种「仇外的侵犯行为」。

以色列警方发言人罗森费德（Micky Rosenfeld）表示，波兰驻以色列大使马基罗斯基（Marek Magierowski）当地时间14日坐在车内时，一名男子走近并「对他吐口水」，警方随即逮捕这名住在特拉维夫北方赫兹利亚市（Herzliya）的65岁老翁。

这名嫌犯被警方拘禁，预预今天稍晚将在特拉维夫的法院出庭。

此事发生的前一天，波兰取消了以色列官员往访，因以国意欲提出归还二战大屠杀期间，犹太人被没收的财产，波兰则坚称这个问题已成为过去。

莫拉维茨奇谴责这是「种族主义式攻击」，并发推文说：「暴力对付外交官或任何其他的公民不应被容忍。」

以色列外交部发言人纳顺（Emmanuel Nahshon）表示：「我们向马基罗斯基表达诚挚的关心，以及我们对这起袭击的震惊」。

以色列「新消息报」（Yediot Aharonot）报导，嫌犯曾操希伯来语和他攀谈，不过除了「波兰人」这个词汇，其他马基罗斯基都听不懂。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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