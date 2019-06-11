（法新社卡拉卡斯11日电） 委内瑞拉经济差，不少人选择搭船逃离，今天一艘前往古拉索（Curacao）的快艇翻覆，让至少30名移民失踪。

消息来源引述家属的话表示，那艘船7日从西北边一个小村庄出发，船上载有30到35人，「到现在还没有人和他们的家人联系，这让我们害怕最糟的情况」发生。

当局尚未回应这则报导。

这是上个月第3起载着委内瑞拉移民的船只翻覆的事件，目前已有80人失踪。过去两艘出事的船，是要前往千里达及托巴哥共和国。

另名反对派议员艾卡拉（Robert Alcala）5月19日表示，一艘从委内瑞拉西北开往千里达及托巴哥共和国的船在开放海域沉没，造成29人失踪。

同样来自艾卡拉的消息，指出4月25日一艘载着33名移民的船同样在这条海路消失，尽管有9人在当时获救。

法新社报导，许多人变卖所有家产，两手空空的离开委内瑞拉。

家属指出，移民每人需付400美元出境，但因为恶性通货膨胀，委国最低每月工资仅约6.5美元。

委内瑞拉因为经济危机受折磨，经济不景气已经5年，人民受食物、药品等基本需求物资短缺所苦。

联合国表示，委内瑞拉3000万人民的1/4需要人道救援。

上周联合国表示，超过330万委内瑞拉人民在过去3年半逃离家园。

委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）的亲信、外交部长阿雷亚萨（Jorge Arreaza）指控联合国是「夸大数字」。

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