此内容发布于2019年5月22日 下午9:05

（法新社巴黎22日电） 科学家今天表示，中国东北部的工厂违反国际条约，排出大量会破坏臭氧层且不易消失的气体至大气层。

这项刊登于「自然」（Nature）期刊的研究指出，中国东北从2013年开始排放禁用的一氟三氯甲烷（CFC-11），每年排放量增加约7000吨。

英国布里斯托大学（University of Bristol）大气化学家、研究报告第一作者芮格比（Matt Rigby）说：「氟氯碳化物是破坏平流层臭氧的罪魁祸首，这里的臭氧保护我们免受太阳的紫外线辐射。」

CFC-11在1970和1980年代广泛使用，当作制冷剂和泡沫隔热材料。

1987年签订的蒙特娄议定书（Montreal Protocol）严禁使用氟氯碳化物与其他工业喷雾剂，这些化学物质会分解位于地表上方10至40公里处的平流层臭氧。

这项禁令开始执行后，全球CFC-11浓度稳定下降，直到大约2012年开始出现变化。

去年，科学家震惊地发现浓度下降速度从2013年到2017年减缓一半，找到的种种证据指向东亚，但是无法锁定确切来源。

研究团队亦透过电脑模拟，证实这些分子的来源地。

研究另一主要作者国立庆北大学（Kyungpook National University）朴顺扬（Sunyoung Park，音译）表示：「我们的测量显示，源自中国工业区的空气污染量『飙升』。」

布里斯托大学博士后研究员威斯登（Luke Western）进一步说：「我们没有发现日本、朝鲜半岛或任何其他国家的排放量上升的证据。」（译者：王品轩/核稿：徐睿承）

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