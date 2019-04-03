此内容发布于2019年4月3日 上午3:35

（法新社首尔3日电） 南韩外交部今天表示，一艘南韩船只因涉嫌违反联合国针对北韩所颁布的制裁措施，至今已被扣押达6个月。

根据联合国安理会通过的多项决议，北韩因核武计画而遭到制裁，这些决议包括禁止向孤立封闭的北韩运送燃油与燃料。

不过，北韩持续想方设法规避制裁措施，例如近期联合国的报告指出，北韩在国际海域以船只对船只的方式，非法转运燃料。

南韩外交部说，一艘南韩船只与另外3艘船涉嫌违反联合国对北韩的经济制裁措施，而被扣押在南韩。

南韩外交部官员表示：「这是首次南韩船只因涉嫌违反联合国制裁措施而被扣押。」

根据南韩「联合新闻通讯社」（Yonhap）报导，这艘南韩船只涉嫌进行非法的船对船转运，把石油运送给北韩的油轮，这艘南韩船只自去年10月就被扣押在南韩釜山港。

报导指出，若查证执行转运属实，这艘被扣押的南韩船只可能列入联合国的黑名单。

这位南韩外交部官员并未说明，当局为何迟延公布南韩船只被扣押。

南韩总统文在寅持续寻求与北韩打交道以促使北韩坐上谈判桌，并以多项两韩合作计画的模式作为经济红利向北韩招手，不过一旦执行，多个项目将违反当前经济制裁措施。

另有人质疑，南韩提供援助在北韩边境设置两韩联络办事处，是否也违反了制裁措施。（译者：曹宇帆/核稿：严思祺）

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