连两北漂移民童丧命 美将采特殊保护措施

（法新社德州艾尔帕索26日电） 美国发生第2起遭拘移民儿童丧生事件后，国土安全部长尼尔森（Kirstjen Nielsen）今天表示，美国将采取「特殊」保护措施，因应拘留所内为数众多的移民儿童。

尼尔森透过声明表示，她计划本周稍晚前往美墨边境地区，视察边境巡逻站的医疗检查设备及情况。此际美国国会及总统川普仍为数十亿美元的美墨边墙经费僵持不下。

瓜地马拉7岁女童洁可琳（Jakelin Caal）和父亲一同遭美国边防人员拘留后，8日在新墨西哥州偏远处丧生，她的遗体23日才被送返生活境况极差的家乡，不料隔日另一名8岁的瓜国男童艾朗梭（Felipe Alonzo Gomez）也出现发烧迹象，送医后不治。

尼尔森指艾朗梭之死「非常令人忧心，也让人伤心欲绝」。她于声明中说，「涌入拘留所的儿童人数前所未及，为因应这样的状况，我已指示采取一系列特别的保护措施」。

尼尔森在声明中表示，她已促请美国疾病管制暨预防中心（CDC）的专家调查「跨境病童增加的情况」，并查明边境医院应准备采取何种进一步的措施。

尼尔森说，她已要求美国海岸防卫队（US Coast Guard）医疗队，评估边境巡逻队的医疗计画并「提出适当建议」。她也请国防部增派医疗专业人员支援。

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