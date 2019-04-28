此内容发布于2019年4月28日 上午3:20

（法新社可伦坡28日电） 夺走253条人命的斯里兰卡复活节连环爆炸案，摧毁的旅馆和教堂尚未清理完毕，仓皇的游客和旅游业者已开始纷纷取消预定，令斯里兰卡观光业前景布满乌云。

斯里兰卡首都可伦坡建于殖民时代的拉维尼亚山饭店（Mount Lavinia Hotel）董事长伍克瓦特（Sanath Ukwatte）表示，爆炸案发生后数天内，他的饭店订房已减少约30%。

由于罹难者至少包括40名外籍人士，事发后许多度假旅客赶搭首班飞机离开可伦坡。斯里兰卡观光业好不容易走出数十年的内战阴影，如今却再度陷入愁云。

美国、英国、澳洲、印度和以色列政府都已警告国民勿前往斯里兰卡，荷兰政府正在安排包机疏散当地数以百计荷籍旅客，欧洲旅游业巨擘途易（TUI）26日也宣布停止接受斯里兰卡旅游预约。

尽管斯里兰卡棕榈树围绕的海滩和山区茶园，最近才获孤独星球（Lonely Planet）旅游指南选为2019年最佳旅游地点，但当地观光业危机恐将先恶化才可能好转。

斯里兰卡财政部长萨马拉维拉（Mangala Samaraweera）原本期待，今年国家观光收入可由去年的44亿美元成长至创新高的50亿美元（约新台币1540亿元）。但他现在估计，这场爆炸攻击可能令国家今年观光收入较预期最多减少1/3。

观光业占斯里兰卡经济约5%，主要旅游人口来自英国、印度和中国。根据官方统计，斯里兰卡第1季入境观光人次较去年同期成长4.6%，达到74万600人次。

然而，发生复活节连环自杀炸弹攻击大屠杀后，可伦坡部分饭店现已固定配置武装警卫，旅游业者也接获大量订单取消。

萨马拉维拉说：「我们预期入境观光人次将减少30%，意味外汇收入将损失约15亿美元（约新台币462亿元）。」他如今必须提出计画来拯救受重创的斯里兰卡观光业。

观察家指出，斯里兰卡观光业能否重振，关键仍在于政府如何成功传递讯息。

加拿大籍冒险旅游（adventure tourism）推广人士康贝尔（Wade Campbell）便批评斯里兰卡政府在炸弹攻击后传递的讯息不佳，尤其是现已辞职的一名国防部高级官员曾表示，国内旅馆应自备维安以免遭到攻击。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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