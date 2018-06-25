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此内容发布于2018年6月26日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月26日 -01:35

（法新社首尔26日电） 北韩与南韩今天举行会谈，磋谈连结横跨两韩边界的铁路，这样的实际连结可为分裂的朝鲜半岛带来转变。

这场会谈是在非军事区的板门店停战村举行，是两韩10年来首度谈到这个议题。

首尔到平壤与中国边界新义州已有一条铁路线，最初是20世纪初期由日本建造，早在韩战爆发与朝鲜半岛分裂数十年前就存在。

连结这两条铁路系统并让北韩老旧的铁路基础建设现代化，可为仰赖贸易的南韩提供一条陆地要道，连结中国、俄罗斯与欧洲市场。

这么做代表朝鲜半岛将出现彻底改变。两韩自从1953年签署停战协定分裂以来，就没有直接的民间通讯，连邮政都没有。

尽管朝鲜半岛外交融冰，北韩领导人金正恩分别与南韩总统文在寅和美国总统川普举行峰会，平壤当局依旧因为发展核子与飞弹计画遭受严厉制裁。

南韩主要代表团团员金正烈（Kim Jeong-ryeol，音译）前往参加会议时说，只有在制裁措施松绑后，才有可能采取具体步骤。

他又说：「但我们可以展开彻底研究，探究制裁解除后可以投入的各种计画。」

在两韩关系升温初期，南韩在非军事区南方的都罗山建造一个车站，还盖了一个月台，标示着提供通往北韩首都平壤但尚未存在的服务。

在朝鲜半岛东部，铁路可以经由北韩与俄罗斯，连结南韩港口城市釜山与欧洲。

金正恩与文在寅在4月首次峰会上，同意「采取实际措施连结」铁路。

文在寅也分享了连结两韩铁路与跨西伯利亚铁路通往欧洲的愿景，他说，这可对首尔、平壤与俄罗斯带来「庞大的经济利益」。

但北韩平民的自由移动可能威胁到执政党劳动党的掌权，劳动党对北韩人口实施严格控管。

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