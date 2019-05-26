此内容发布于2019年5月27日 上午12:05

（法新社洛杉矶27法新电）根据北美院线联盟（Exhibitor Relations）数据，「阿拉丁」（Aladdin）的奇幻魔法显然还未逝去，这部迪士尼推出的真人版新片在北美3天周末票房领先，估达8610万美元。

好莱坞报导（Hollywood Reporter）说，阿拉丁上映周末恰逢美国阵亡将士纪念日（Memorial Day）4天假期，若再加上今天，料将进帐1亿500万美元，远超过稍早估计约8000万美元。

独立制片公司狮门的「捍卫任务3：全面开战」（John Wick: Chapter 3 - Parabellum）从上周票房冠军下滑一名，3天吸引票房达2440万美元（4天票房3050万美元）。

排名第3的是迪士尼卖座片「复仇者联盟4：终局之战」（Avengers: Endgame），3天收入估计达到1680万美元（4天票房2190万美元）。

「复仇者联盟4」打破全美票房纪录，全球总收入为26.8亿美元，仍略低于「阿凡达」（Avatar）2009年创下的27.9亿美元纪录。

华纳兄弟的「名侦探皮卡丘」（Pokemon: Detective Pikachu）排第4，进帐1330万美元（4天票房1700万美元）。

排名第5的是索尼公司恐怖片「灵异乍现」（Brightburn），收入750万美元（4天票房900万美元）。

排名第6到第10的电影及4天票房依序为：「高材生」（Booksmart，暂译），800万美元；「狗狗的旅程」（A Dog's Journey），580万美元；「诈骗女神」（The Hustle），480万美元；「侵入者」（The Intruder），290万美元；「选情尬翻天」（Long Shot），200万美元。（译者：王品轩/核稿：刘文瑜）

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