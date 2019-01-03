迪士尼2018年票房逾73亿美元 影史第二

此内容发布于2019年1月3日 上午1:20

（法新社洛杉矶2日电） 迪士尼在2018年写下影史次佳票房成绩，靠「黑豹」、「复仇者联盟3：无限之战」、「超人特攻队2」和「星际大战」最新章，在全球海捞73亿2500万美元（约新台币2282亿元）。

迪士尼影视制作公司（Walt Disney Studios）仍是唯一年度票房收入破70亿美元大关的片商。在2016年，迪士尼创下76亿美元的影史最佳票房纪录。

迪士尼董事长洪恩（Alan Horn）声明指出：「感谢全球粉丝对迪士尼、皮克斯（Pixar）、漫威影业（Marvel Studios）和卢卡斯影业公司（Lucas film Ltd.）的支持，这对迪士尼而言，是值得纪念的一年。」

从「黑豹」（Black Panther）、「复仇者联盟3：无限之战」（Avengers: Infinity War）到「超人特攻队2」（Incredibles 2）一路成功，让迪士尼在北美市场创下近31亿美元的影业新纪录。

现在这3片也都名列史上票房收入前10大电影；在美国和加拿大，每部都有逾6亿美元的票房；累计之下，3片在全球就进帐46亿4000万美元。

迪士尼叫座的电影还包括漫威影业的「蚁人与黄蜂女」（Ant-Man and The Wasp）和「星际大战外传：韩索罗」（Solo： A Star Wars Story），而「爱．满人间」（Mary Poppins Returns）在全球已写下逾2亿美元票房好成绩，且还没下片。

展望2019年，迪士尼电影预料也会有丰收的一年，将登场的包括「惊奇队长」（Captain Marvel）、「复仇者联盟4」（Avengers: Endgame）、「冰雪奇缘2」（Frozen 2），还有「星际大战9」（Star Wars: Episode IX）。

除此之外，经典动画也将翻拍重登大银幕，包括「小飞象」（Dumbo）、「阿拉丁」（Aladdin）、「狮子王」（The Lion King）和皮克斯的「玩具总动员4」（Toy Story 4）。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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