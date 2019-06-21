此内容发布于2019年6月21日 下午10:50

（法新社华盛顿21日电） 美国与加拿大今天对亲近尼加拉瓜总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）的官员祭出新制裁，指出他们迫害异议人士与媒体、颁布压制性法律且不让民众接受医疗照护。

制裁措施包括冻结这些官员在美加拥有的资产，并将他们排除于国际金融体系之外。

尼加拉瓜自去年4月起因反政府示威陷入动荡。奥蒂嘉曾在1979年率领桑定民族解放阵线革命，拉下美国支持的右翼独裁者，如今奥蒂嘉领导的政权遭控严苛、无能且贪腐。

尼加拉瓜自去年陷入动荡以来，示威群众与安全部队的冲突造成325人死亡，并导致6万2000人逃出这个贫穷的中美洲国家。

美国总统川普去年11月签署行政命令，允许对遭控侵犯人权的尼加拉瓜官员祭出制裁，受到这项命令影响的包括尼加拉瓜第一夫人兼副总统穆丽优（Rosario Murillo）。

美加最新制裁目标是尼加拉瓜电信与邮政局（Nicaraguan Institute of Telecommunications and Mail）局长卡斯蒂约（Orlando Castillo）、卫生部长卡斯楚（Sonia Castro）、交通部长莫玺卡（Oscar Mojica）与被视为奥蒂嘉左右手的国民议会议长波拉斯（Gustavo Porras）。

美国财政部主管反恐和金融情报次长曼德尔科（Sigal Mandelker）表示：「美国向奥蒂嘉总统与他的核心人士传达明确讯息：我们支持尼加拉瓜人民诉求改革与回归民主的呼声。」

他还说：「对于迫害反对派或牺牲尼加拉瓜人民以支持奥蒂嘉政权的人士，我们会毫不迟疑地采取行动。」

加拿大外交部长方慧兰（Chrystia Freeland）说：「不能让尼加拉瓜侵犯人权者持续逍遥法外。尼加拉瓜政府必须为他们的行动承担责任，必须透过与反对阵营对话，终结当前的危机。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram