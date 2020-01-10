此内容发布于2020年1月10日 上午8:05

（法新社基辅10日综合外电报导）乌克兰国际航空一架客机8日从伊朗首都德黑兰起飞后不久坠机，乌克兰外交部长普里斯泰科（Vadym Prystaiko）今天表示，美国官员已提供相关的「重要资料」。

乌克兰这架波音737-800型客机8日的事故使机上176人全数罹难。在此之前不久，伊朗刚对伊拉克境内的美军发射飞弹攻击，以报复美军以无人机狙杀伊朗圣城部队（Quds Force）指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani）。

美国、英国及加拿大官员说，情报消息人士指出，是伊朗击落客机，也许是出于无意，但伊朗否认这种说法。

普里斯泰科在推特上表示：「泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）总统和我会晤了美国代表，我们接获重要资料，将交由我们的专家处理。」

他并说，泽伦斯基预定下午3时和美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）谈论坠机事件。

泽伦斯基在脸书上表示：「客机遭飞弹击中的可能性不能排除，但也尚未证实。」

他要求将一切所需资料交给乌克兰，好进行彻底调查。

泽伦斯基说：「我们的目标是确认不可否认的事实，人命的价值高于一切政治动机。」

乌克兰国家安全与国防事务委员会（National Security and Defense Council）秘书丹尼洛夫（Oleksiy Danylov）稍早表示，客机坠毁后，乌克兰调查人员正追查若干线索，包括遭俄制Tor-M1等型号地对空飞弹袭击、与无人机碰撞、发动机故障或恐怖攻击。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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