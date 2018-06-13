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此内容发布于2018年6月13日 上午7:35 最后更新 - 2018年6月13日 -07:35

（法新社洛杉矶12日电） 在美国情境喜剧「良善之地」中，班巴强班巴（Bambadjan Bamba）饰演来自来世、永生不死的人；现实生活里，这位象牙海岸出生的演员却是无证移民，生活在不确定的混沌之中。

36岁的班巴强班巴近期作品包括电影「黑豹」（Black Panther），他是孩童时期被非法带到美国、受前总统欧巴马时代「童年抵达者暂缓驱逐办法」（DACA）保障居留身份的70万「追梦人」之一。

班巴强班巴今天在洛杉矶领取美国民权联盟（American Civil Liberties Union, ACLU）人权奖时，接受法新社访问。他说：「有些时候，我想分享我的故事，但我因为害怕，动弹不得。」

「我只是不想得罪任何人，不想让我的事业悬于一线，甚至影响到我的家人。」

1993年，班巴强班巴的家人逃离政治不稳定的西非国家象牙海岸来到美国，当时班巴强班巴才10岁。

在纽约市南布朗克斯（South Bronx）和维吉尼亚州里契蒙（Richmond）度过青春时期，母语是法语的班巴强班巴很快学会了英文，之后进入纽约戏剧学校（Conservatory for Dramatic Arts）就读，为筹措学费，还半工半读开计程车。

直到他申请大学，想申请学贷，父母才透露他们是无证移民，在美国没有合法居留权。

他们最终获得了政治庇护，但当时21岁的班巴强班巴已超过年龄上限，无法取得正式身分。

尽管如此，演艺前途看好的他星运大开，开始接拍电视剧，在法网游龙（Law and Order）、急诊室的春天（ER）、实习医生（Grey's Anatomy）等20多部影集都看得到他。

2016年，班巴强班巴获得国家广播公司（NBC）影集「良善之地」（The Good Place）的演出机会，成为固定班底，之后也在两部漫威动作片「黑豹」和「自杀突击队」（Suicide Squad）饰演小角色。

就像成千上万同样境况的人一样，班巴强班巴去年听到总统川普取消「童年抵达者暂缓驱逐办法」之时，世界有如垮掉一般。

虽然法院下令「童年抵达者暂缓驱逐办法」可继续实施，但班巴强班巴「追梦人」的身分，还是充满了不确定性。

班巴强班巴告诉法新社：「真的很不稳定，我们这个群体有非常多不确定性，有很多要担心的，不知道接下来会发生什么状况。」

「我们大部分人都有家庭、有学位、有事业、在这里讨生活，但我们不知道，下个月会怎么样。」

班巴强班巴鲜少向人透露自己的公民状况，但最后决定在去年11月接受「洛杉矶时报」访问时说出来。

「我有老婆女儿，女儿1岁半。鼓励我去年11月做出决定的，是我的女儿。」

「当时我看着她，希望她知道爸爸的主张，并也支持着她，尤其是现在许多家庭在边界被硬生生拆散的时候。」（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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