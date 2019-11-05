（法新社华盛顿4日电） 美国今天正式通知联合国他们将退出巴黎气候协定，世界最大经济体美国成为这个协定的唯一退群成员。

美方依照前总统欧巴马（Barack Obama）谈成的协定规定，于可以提出退出的首日便向联合国提交正式通知信函，代表美国将于2020年11月4日、美国2020总统大选后隔天正式退出巴黎气候协定。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）发表声明指出，美国将提倡「理想且务实的典范」，既包含再生能源也保留化石燃料的角色。

他接受福斯财经新闻网访问时也重申总统川普2017年的论点，认为巴黎气候协定不利美国商界，「是美国在蒙受束缚，典型对美国劳工与民众不公」。

巴黎气候协定设下的目标，是要让地球气温上升幅度，控制在与工业时代前相比最多摄氏2度内的范围。科学家认为，这个目标是遏止全球暖化带来像旱涝频传与极端暴风等最严重侵害的关键。

已转为环保与气候尖兵的美国前副总统高尔（Al Gore）谴责川普这项决定，但说总统换人当就能在30天内重返巴黎气候协定，「没有哪个人或哪个党能阻止我们解决气候危机的态势。阻挠我们的人，他们牺牲地球以满足自身贪婪所表现的骄傲、串谋与谎言，终将为人们所牢记」。

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