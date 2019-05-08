此内容发布于2019年5月8日 下午5:05

（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普今天再加紧对伊朗施压，宣布将对伊朗的矿业实施制裁，因为德黑兰当局稍早表示，将暂停履行在2015年核子协议中所作部分承诺。美国退出这项协议已届满一年。

美国最近调派一个航空母舰打击群和能携带核武的轰炸机到中东地区，并指控伊朗「即将」发动攻击，使得紧张情势升高。

伊朗今天稍早宣布，将立即停止执行2015年核子协议的部分限制。此举目的主要是对美国的欧洲盟邦施压，希望他们能加强行动保住这项协议。其他缔约国包括中国、俄罗斯、英国、法国和德国。

伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）表示，这项最后通牒意在挽救核子协议，免于因川普而瓦解。川普先前实施的制裁已使得伊朗大受冲击。

川普很快反击，宣布将采取制裁措施，惩罚向伊朗购买铁、钢、铝、铜等工业金属者。

白宫已采取强力行动阻止世界各国购买伊朗石油，这是伊朗赚取外汇的最大来源，如今把目标转向钢铁与矿业，这是伊朗仅次于石油的第2大外汇来源。

川普发布声明说：「除非德黑兰根本改变行为模式，可以预期还会有进一步行动。」

不过，川普也改变语气，表示愿意与伊朗领导人面对面会谈。他说：「我期待有朝一日能与伊朗领导人会面，以期达成协议。」他在与北韩领导人金正恩两度举行高峰会前，也曾对北韩大放狠话。

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