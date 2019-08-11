（法新社海洋维京号救援船上11日电） 被救援船救起之前，来自象牙海岸的宾图千里跋涉，历尽万般苦难；但她说，宁愿冒死搭小艇葬身海上，也不要再回利比亚难民中心，被日以继夜的毒打伺候。

28岁的宾图（Bintu）9日和她的2个小孩一同被慈善组织救起，现在待在救援船「海洋维京号」（Ocean Viking）上，原本被折磨得不成人形的她，现在才终于恢复元气。

她告诉法新社：「和利比亚人在一起好痛苦，除了被打，还是被打。」

海洋维京号是由法国两个慈善组织「地中海SOS救援组织」（SOS Mediterranean）与「无国界医生组织」（Doctors without Borders, MSF）负责营运。

经过充分休息，梳洗过后，宾图把宝宝抱在怀中，徐徐的海风盈满胸口，「我很久没睡这么好了，没有恐惧，也听不到枪声」。

北大西洋公约组织（NATO）2011年支持起义，促成独裁者格达费（Moamer Kadhafi）垮台毙命之后，敌对的两方各自在东部和西部成立政府，利比亚陷入混乱。

4月军事强人哈夫塔（Khalifa Haftar）朝联合国认可的利比亚政府首都的黎波里发动攻势以来，已有超过1000人丧命。

为了逃离夫婿家暴，有6个孩子的宾图3月间离开象牙海岸。她16岁时被迫下嫁的老公常拿皮带伺候，在她的手臂上留下一道道的鞭痕。

宾图想和许多西非女性一样，到利比亚富裕人家帮佣。她把4个比较大的小孩留在象牙海岸，只带了1岁的乌斯曼（Usman）和3岁的穆罕默德（Mohamed）北上。

徒步、搭公车，历经长达6周的跋涉，他们走过马利、尼日、阿尔及利亚，一路来到了利比亚，最后一段到的黎波里的路程，甚至是躲在货车后头才到的。这段路够苦的了。

和另外84名西非男女老幼搭橡皮艇漂流地中海3天的航程也不好过，但这全都比不上身处利比亚难民营的遭遇。对宾图来说，那才叫苦。

5月间宾图首次尝试横渡地中海，但利比亚海巡拦截他们一群人，把他们送到塔朱拉（Tajoura）拘留中心，那个宾图称之为「监狱」的地方。

看着同营孕妇躲不了天天被毒打的命运，宾图庆幸自己还能抚育宝宝「保护了我」。

她说，有天欧洲联盟（EU）的人来拘留中心视察，「警察要我们把所有东西清干净，这样白人才不会知道我们在受苦」。

「有个警卫偷偷跟我说，我可以告诉他们自己的遭遇，但（欧盟代表团）是由长官陪同…所以我挂着微笑，他们拍了照，就走了。」

7月3日，宾图的命运开始有了转机。哈夫塔军队空袭拘留中心，50多名收容者和难民丧命，「我们跨过尸体逃出来，警卫不断朝我们开枪」。

之后宾图和一名苏丹移民待在一起，直到8月6日，他们一同搭上橡皮艇。不谙水性的她，「就那样离开了！」

「我们宁愿死在海上，也不要回去利比亚。」

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