此内容发布于2019年5月28日 上午1:35

（法新社马拉威布兰泰尔27日电） 马拉威大选结果今天出炉，总统穆萨里卡（Peter Mutharika）以极小差距打败对手，在舞弊指控而延后结果公布的选战中赢得5年连任任期。

但选举结果公布前，马拉威选举委员会（MEC）收到参选政党提出，计票单有被修正液涂改或被抹除等147起投诉后，24日停止发布更新结果。

马拉威国会党（MCP）发言人姆卡卡（Eisenhower Mkaka）25日表示，因为计票单上出现「非常明显的违规行为」，国会党已诉诸法院。国会党指控这次选举有操纵投票之嫌，称全国28个选区中，有10区结果违规。

法院25日授予反对党马拉威国会党领导人查克维拉（Lazarus Chakwera），禁止释出选举结果的临时禁令。

法院今天撤销禁令后不久，选委会便表示，执政党马拉威民主进步党（DPP）党魁穆萨里卡，以38.57%得票率击败查克维拉的35.41%，赢得选战，两人差距不到15.9万票。投票率占680万登记选民的74%。

选举结果恐引发来自查克维拉这方的批评声浪，他曾警告有人企图操纵选举，并表示他的政党统计数据显示他居于领先。

姆卡卡25日指称：「我们看到的是一场欺诈选举，结果被窜改过了。」

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