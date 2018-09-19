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此内容发布于2018年9月19日 上午6:05 最后更新 - 2018年9月19日 -06:05

（法新社巴黎19日电） 研究人员今天表示，蚊子幼虫孑孓会吞食塑胶制品破裂后形成的微塑胶（Microplastics），进而在食物链内传递，此观察发现可能揭露这类污染粒子破坏环境的新途径。

微塑胶是从合成纤维衣物、汽车轮胎和隐形眼镜等人造塑胶制品剥离脱落的微小塑胶碎片，充斥全球许多海域。

微塑胶不但难以靠肉眼发现，也很难集中清除。这类粒子不但会对海洋生物造成严重危害，据信也会对人类健康构成重大威胁，因为它可以穿梭于食物链，也会污染饮水供应。

英国瑞丁大学（University of Reading）研究人员认为，他们已率先证明，微塑胶可能透过蚊子和其他飞行昆虫，从空中进入人类生态系。

研究团队观察发现，孑孓会吞食类似一般美妆产品所使用塑胶微粒的微小塑胶粒。接着研究研人员追踪观察孑孓的整个生命周期。

研究人员发现，被吞食的微粒中，许多会随着孑孓的成长，转移到成蚊体内；这代表若有任何生物在野外吃下这些会飞的蚊子，也会跟着吃进微小塑胶粒。

研究报告主要作者、瑞丁大学生物科学家贾拉汉（Amanda Callaghan）接受媒体访问时表示：「（这项发现的）重要性是：此现象可能相当普遍。」

「我们只挑选蚊子作为样本进行观察，不过还有许多昆虫活在水里，生命周期也和孑孓一样，会吞食水里的东西，然后变成成虫。」

众所周知会补食这类昆虫的动物包括数种鸟类、蝙蝠和蜘蛛，全是会被其他动物猎食的目标。

贾拉汉表示：「这基本上是先前未想到的另一个污染途径。」

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