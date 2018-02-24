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此内容发布于2018年2月24日 下午6:50 最后更新 - 2018年2月24日 -18:50

（法新社华盛顿24日电） 美国民主党国会议员今天公布经过大幅修订的通俄门备忘录，反驳共和党版的争议性备忘录，后者指控当局调查俄罗斯涉嫌干预美国2016年总统大选时存有偏见并滥权。

共和党备忘录是本月稍早在无视联邦调查局（FBI）与司法部反对下公布，指称民主党人资助的研究促使联调局监听总统川普的前竞选幕僚裴基（Carter Page）。

民主党版备忘录说：「联调局与司法部官员没有『滥用』外国情报监听法（FISA）程序，没有遗漏关键资讯，也没有破坏这个重要工具以对付川普竞选团队。」备忘录指的是取得秘密监听搜查令的程序。

备忘录说：「事实上，由于联调局评估斐基为俄罗斯政府代理人，司法部与联调局如果没有申请外国情报监听法搜查令，一再更新对他的暂时监听程序，那他们就是怠忽职守，未尽到保护国家的责任。」

白宫起初阻挡国会公布民主党备忘录，理由是内容包含敏感资讯，今天发言痛批现经大幅修订的备忘录。

白宫副发言人夏哈（Raj Shah）称这是「受到政治驱动的文件」，「含有未经证实的指控」，也「没有回答（共和党版备忘录）提出的严重疑虑」。

具名提出共和党版备忘录的努尼斯（Devin Nunes），也批评民主党版备忘录。

努尼斯在共和党年度会议上说，「你们不会看到的是任何反驳共和党版备忘录的论点」，而共和党版备忘录目的是在呈现「出现滥用外国情报监听法情况」。

他说，民主党人「提倡，可让联调局与司法部运用某一个竞选阵营掏腰包提供的政治奥步对付其他竞选阵营。」他又说：「在美国，这是无法接受的。」

美国情报机关已推断，俄罗斯寻求干预2016年总统大选，但川普一再否认与俄罗斯勾结。（译者：张晓雯/核稿：蔡佳敏）

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