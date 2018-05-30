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此内容发布于2018年5月31日 上午12:50 最后更新 - 2018年5月31日 -00:50

（法新社华盛顿30日电） 「通俄门」调查对白宫压力日益增加之际，美国总统川普今天在推特上发文，说他后悔提名塞申斯（Jeff Sessions）出任司法部长。

「纽约时报」报导，川普施压塞申斯，要他改变2017年3月自请回避处理通俄门调查的决定。随着这篇报导，川普在推特上证实了他对这个决定的不满。

川普引用一名共和党联邦众议员的言论，批评塞申斯在出任司法部长之前，没有告知川普，他将会回避通俄门调查。

这名议员高迪（Trey Gowdy）说：「这个国家有许多真正好的律师，他可以挑其他人！」川普推文说：「我真希望我那么做。」

通俄门与妨碍司法调查重压白宫，川普一再出言抨击塞申斯。塞申斯是川普钦点的司法部长人选，自去年出任美国最高执法官员。

川普律师朱利安尼（Rudy Giuliani）27日表示，通俄门调查最终结果可能会是国会针对总统疑似干预司法发动弹劾行动，他告诉美国有线电视新闻网（CNN）说：「最终，这里要决定的是要弹劾，还是不弹劾。」

川普已清楚表明，塞申斯应该协助他对抗通俄门调查，而不是站到对立面。塞申斯曾任联邦参议员，在川普竞选阵营中表现活跃。

纽时今天报导，川普向塞申斯施压，要他不再回避主持通俄门调查的这个举动，已经成了特别检察官穆勒（Robert Mueller）调查的焦点。

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