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此内容发布于2018年2月16日 下午9:35 最后更新 - 2018年2月16日 -21:35

（法新社莫斯科16日电） 俄罗斯外交部今天表示，美国以涉嫌干预2016年总统大选为由起诉13名俄罗斯人，为「荒谬」的行为。

俄国外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在脸书上写道：「有13人干预美国选举？13人对抗特种部队的数十亿美元预算？对抗谍报活动和反谍报活动，还对抗最新发展和科技？」

沙卡洛娃说：「荒谬吗？没错，但这可是美国现代的政治现实。」这是莫斯科当局首次对此回应。

美方起诉名单中包括俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）亲密盟友普里格钦（Yevgeny Prigozhin），这名商人也向俄罗斯新闻社（RIA Novosti）表示，对这波起诉不以为然。

他说：「美国人非常容易受到摆布，他们只看自己想看的，我很尊重他们。我被列入名单其实我一点也不生气。如果他们想看看恶魔的模样，就让他们看吧。」

普里格钦被俄国媒体称为蒲亭的「大厨」，曾与蒲亭合照，旗下公司Konkord负责包办克里姆林宫宴席，被美国列入制裁名单。（译者：周莉芳/核稿：卢映孜）

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