通俄门调查 川普巧妙避答封口费一事

此内容发布于2018年12月8日 下午11:05

（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普今天再度否认他的竞选团队勾结俄罗斯特工，但对于检察官指他直接安排支付两名女性封口费，以挡掉竞选总统期间闹出性丑闻，他未置一词。

特别检察官穆勒（Robert Mueller）昨天提交多份与2016年大选「通俄门」调查有关的法律文件，川普今天透过他偏好的沟通管道推特（Twitter）来回应。

川普推文说：「长达两年的调查、数百万页的文件（而且耗资高达3000万美元），没有勾结！」

随后他告诉媒体记者：「我们对所读到的内容感到很欣慰，没有任何勾结，事实上也从来都没有。我最不想要的一件事，就是俄罗斯的助选。」

法律文件似乎的确没有任何通俄证据，但文件内容却提供丰富新资讯，让外界一窥穆勒团队和纽约其他联邦检察官的调查方向。

检察官团队直指川普设法收买两名声称与他有染的女性，说川普指示当时还是他私人律师的柯恩（Michael Cohen）给付封口费。

纽约检察官团队说：「就这两笔费用而言，柯恩的行动有影响2016年总统大选的意图。」

他们补充说：「尤其是，就如柯恩自己如今坦承的，这两笔费用是在『一号人物』（Individual-1）协调指示下行事。」一号人物指的是川普。

法新社报导，这两笔费用严格说来与通俄门调查无关，但检察官描绘出柯恩这名过去深得川普信赖的幕僚，过去曾从事「范围广泛、缜密蓄意，且情节重大的犯罪行为」。

8月间，52岁的柯恩承认他代表川普给付两笔封口费，违反竞选财务法。

检察官说：「柯恩欺骗了选民，因为他隐瞒了他深信会影响选情的各项事实。」（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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