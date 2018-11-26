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此内容发布于2018年11月26日 下午11:05 最后更新 - 2018年11月26日 -23:05

（法新社加拿大欧夏瓦26日电） 通用汽车表示将关闭兴建于1953年、位于加拿大安大略省欧夏瓦（Oshawa）的工厂，数百名汽车工人今天罢工抗议，汽车工会领袖和总理杜鲁道也都发声抗议。

美国汽车业巨擘通用汽车（General Motors）先前就宣布要进行大规模重整，裁减15%领薪员工，包括25%管理阶层，并关闭全球7家工厂，来节省60亿美元，关闭加拿大工厂只是重整的其中一环。

包括欧夏瓦工厂和其他两座汽车与引擎组装厂、研究中心和加拿大分公司总部在内，通用汽车在加拿大共有2万3000名员工。

关闭欧夏瓦工厂将直接影响负责生产雪佛兰Impala和凯迪拉克 XTS，以及Silverado和Sierra货卡的2500多名工人。

总理杜鲁道（Justin Trudeau）表示，他对通用汽车董事长兼执行长巴拉（Mary Barra）决定2019年12月将停止在欧夏瓦生产汽车「极度失望」。

杜鲁道说，好几个世代以来，欧夏瓦工厂和其劳工一直都是为这个社会「尽心尽力的一份子」，他也誓言政府会为劳工家人提供支持。（译者：陈昱婷/核稿：郑诗韵）

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