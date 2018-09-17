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此内容发布于2018年9月17日 上午6:20 最后更新 - 2018年9月17日 -06:20

（法新社伦敦16日电） 英国首相梅伊（Theresa May）表示，对保守党爆发领导权之争的传言感到「恼火」，并抨击最可能挑战她领导地位的前外相强生（Boris Johnson）措辞失当。

英国正式脱离欧洲联盟（EU）已进入半年倒数，梅伊接受英国广播公司（BBC）电视网访问时表示，她关切英国是否将顺利脱欧，而非个人前程。

强生日前形容梅伊的脱欧计画有如为英国套上「自杀炸弹背心」，梅伊斥责强生措辞「完全失当」。

当被问及她计划如何保住首相职位时，梅伊说：「我有点恼火，这次辩论的重点不在我的前程，而是英国及人民的未来。」

「这是我当前所关切的议题，我们全体也应予以关注。」

梅伊也说，当务之急是要确保「我们与欧盟达成好的协议，对英国人民有利，无论他们住在英国何处」。

强生因不满梅伊提出与欧盟维持紧密贸易关系的计画而挂冠求去，他是目前赌盘看好最能挑战梅伊大位的人选，赢面大于内政大臣贾维德（Sajid Javid）、疑欧派后座议员领袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）、环境食品及农村事务部大臣戈夫（Michael Gove）及外交大臣韩特（Jeremy Hunt）。

梅伊领军的保守党少数政府中，包括由芮斯莫格领军的强硬脱欧集团，人数可观，梅伊政府恐需左派主要在野党工党支持，或大票工党议员力挺，才有望推动国会通过脱欧协议。

工党脱欧事务发言人施凯尔（Keir Starmer）表示，任何脱欧协议都必须符合工党所提出的关键测试标准，包括是否保留英国原在单一市场及关税同盟享有的「完全相同优惠」，才能赢得他们的支持。

他在「星期泰晤士报」（Sunday Times）发表信件指出，工党也无法支持一份措辞松散的协议，「内容模糊的政治宣言无法通过这些考验。工党不会，也不能投票支持不明就里地脱欧」。

伦敦市长沙迪克汗（Sadiq Khan）也投书伦敦「星期观察家报」（Sunday Observer），呼吁就英国脱欧谈判结果举行第二次脱欧公投。

他指出，英国如今要在糟糕的脱欧协议或没有协议间做出抉择。

「两者的风险都极高，我不认为梅伊有权拿英国经济和人民生计下注，进行如此肆无忌惮的豪赌。」

隶属工党的沙迪克汗表示，当局须让选民进行新一轮公投。

他说：「这意味着，由民众对政府达成的任何脱欧协议进行投票，或是在未达任何协议时，对无协议脱欧及续留欧盟的选项进行表决。」

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