此内容发布于2019年3月25日 上午12:05

（法新社伦敦25日电） 英国预定脱离欧洲联盟（EU）进入倒数计时，首相梅伊今天将主持一场堪称是暗潮汹涌的内阁会议。媒体报导，对梅伊处理脱欧事宜心生不满的内阁正酝酿逼宫，要她在10天内走人。

国会上演夺权戏码，目的是要将脱欧谈判进程的控制权，由梅伊手上转到下议院。

国会议员今天稍后预计针对是否让下议院强行通过一系列所谓的「指示性投票」进行表决，以评估对各种脱欧选项的支持。

与此同时，梅伊（Theresa May）必须决定何时、甚至是否要求他们再次就去年与欧盟达成的脱欧协议进行表决。这项脱欧协议迄今已两度遭国会否决。

根据欧盟领导人上周提出的新时程表，梅伊版脱欧协议如今必须在4月12日前赢得国会议员支持，或是找出可行的替代方案，其中可能包括将脱欧时程延后好一段时间。

「星期泰晤士报」（Sunday Times）访问11位高官，他们都认为梅伊应该下台，将权力移交他人，也计划在今天的内阁会议群起反抗梅伊。

这类会议通常是在周二举行，不过唐宁街办公室证实，梅伊预计在今天上午10时召开一场内阁会议。

不过，被视为临时首相竞争者之一的环境大臣戈夫（Michael Gove）淡化取代梅伊的可能时表示：「现在不是更换船长的好时机。」

英国销量最佳、力挺脱欧的「太阳报」（The Sun）敦促梅伊在今天作出宣布，说她最快将在协议获得批准和英国脱离欧盟后，辞去首相一职。

太阳报头版以「时间到了，狄瑞沙（梅伊）」（Time's up, Theresa）为标题写道，这是梅伊版协议获得国会支持的「唯一微小机会」。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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