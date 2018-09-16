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此内容发布于2018年9月16日 上午2:50 最后更新 - 2018年9月16日 -02:50

（法新社海牙15日电） 据荷兰今天一则报导揭发，超过半数的荷兰教会高层涉及包庇1945年至2010年期间涉犯性侵儿童的神职人员，让天主教会的全球性侵丑闻里又添一笔不光彩纪录。

据「鹿特丹商报」指出，在这65年中，39名荷兰枢机主教、主教及相关从属人员中的20人，涉嫌「掩盖性侵案、放任加害者侵害更多人」，其中4人涉嫌性侵儿童，另外16人则放任这些恋童癖教士调任其他教区，制造新受害者。

荷兰天主教教会发言人范罗森达尔（Daphne van Roosendaal）表示，部分报导内容属实。她说：「报导里数位主教姓名，与教会2010年一份委制报告所提的姓名相符。」

其中部分证据出自教会所设援助单位提供的匿名受害者。

范罗森达尔表示，大多数被指控到的神职人员已过世，且所有案件都已逾追溯期。鹿特丹商报指出，仍在世者则拒绝回应。

这是天主教会全球多起性侵丑闻的最新发展。从澳洲、欧洲到南美及北美洲，各地都有人指控自己受到神职人员或普通教徒性侵。德国大主教耿斯凡（Georg Gaenswein）将此称为教会的「九一一事件」。

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