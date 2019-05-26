此内容发布于2019年5月26日 上午4:50

（法新社伦敦26日电） 英国首相梅伊24日宣布6月7日辞去保守党党魁职务，目前已有超过10名党员积极表达参选意愿，誓言带领分裂的英国成功脱欧。

市场认为，英国脱欧已两次延期，此次在最后期限10月31日硬脱欧的机率颇高。各方主要担忧，目前胜选呼声最高的几位党魁参选人纷纷扬言，将不计任何代价带领英国脱欧。

前外相强生（Boris Johnson）24日表示：「无论有协议或无协议，我们10月31日脱欧。」

强生的劲敌一般认为是前英国脱欧大臣拉布（Dominic Raab）和现任外相韩特（Jeremy Hunt）。拉布的疑欧立场据信较强生更为坚定。

拉布今天对每日邮报（The Daily Mail）表示，他倾向有协议脱欧，但布鲁塞尔可以不把英国的意见当一回事，「除非我们清楚表明，假如欧盟不让步，我们就会根据世界贸易组织（WTO）的条款脱欧」。

在此之前，欧洲国家领导人已表明，和梅伊敲定的新协议已是最终方案。

韩特则表示，英国无法排除无协议脱欧这个选项，但「避免这种情形的最佳方式，就是确保有人可以谈妥协议」。

22日因不满梅伊再度把二次公投的选项纳入考量，愤而请辞的保守党前下议院领袖李德森（Andrea Leadsom）也表明参选意愿，且宣称10月31日将带领英国脱欧，无论有协议或无协议。

她告诉星期日泰晤士报（The Sunday Times）：「要在协商中胜出，你必须有拂袖而去的准备。」她自认有足够经验和信心，可带领国家迎向「更光明的未来」。

环境大臣戈夫（Michael Gove）预定在今晚播出的英国广播公司（BBC）访谈中宣布加入党魁选举战局。

与此同时，民意调查结果显示，英国民粹疑欧派大将法拉吉（Nigel Farage）今年才创立的脱欧党（Brexit Party），预料可在英国的欧洲议会选举赢得约1/3选票。

此外，梅伊在宣布下台前曾表示，不排除举行脱欧二次公投，此主张引来党内强烈反弹。这让一些对欧盟态度较友善的高阶保守党党员，例如就业及退休保障大臣鲁德（Amber Rudd），自认在党魁选举中缺乏胜算，索性不参选。

不过，脱欧立场较温和的卫生大臣韩考克（Matt Hancock）昨天也宣布参选。他告诉天空新闻网（Sky News），新任首相不应将无协议脱欧视为可积极考虑的选项。韩考克被认为是最终可能脱颖而出的黑马之一。

保守党主席路易斯（Brandon Lewis）24日指出，党魁候选人提名作业将于6月10日当周内完成，随后展开选举，以便赶在国会7月20日夏季休会前宣布选举结果。

届时党籍国会议员先举行投票，淘汰至最终两名候选人后，才开放全国约10万名党员投票选出新党魁。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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