道琼指数本周跌幅近7% 表现为10年来最糟

此内容发布于2018年12月21日 下午9:50

（法新社纽约21日电） 美国股市今天再度重挫，本周道琼工业指数跌幅将近7%，是2008年以来表现最糟糕的一周，且在投资人担忧美中贸易战及美国政府可能关门下，科技股为主的那斯达克指数进入熊市。

由于美中贸易纷争再度成为焦点，且市场持续担心美国联邦准备理事会（Fed）的升息计画，那斯达克与道琼工业指数遭逢2008年全球金融危机爆发以来最糟糕的一周。

富拓外汇（FXTM）研究分析师奥图努加（Lukman Otunuga）表示：「对于金融市场来说，这是个非常糟糕的一周，因为市场担心美国升息、全球经济成长放缓、英国脱欧的不确定性及美国联邦政府可能关门。」

道琼工业指数今天大跌414.23点或1.81%，以22445.37点作收，本周跌幅将近7%。

其他市场涨跌互见，欧洲股市持平或小幅上涨，日本股市则持续下挫。

美股重挫部分原因在于，美国总统川普扬言，假设民主党国会议员持续拒绝他的要求，即是提拨经费兴建美国与墨西哥边界围墙，他可能让联邦政府关门。

加上白宫贸易顾问纳瓦洛（Peter Navarro）针对正在进行的美中贸易谈判发表强硬言论，投资人在尾盘最后一小时的交易中再次受到冲击。

纳瓦洛昨天接受「日本经济新闻」（Nikkei）专访表示：「基本上中国透过追求我们的科技，以试图窃取日本、美国和欧洲的未来。」纳瓦洛的专访报导今天才刊登。

另外，投资人对于本周Fed升息的决定感到不安，并预期明年Fed还会继续升息。（译者：陈彦钧/核稿：徐睿承）

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