下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月27日 上午1:50 最后更新 - 2018年5月27日 -01:50

（法新洛杉矶26日电） 在这忙碌又被电子产品绑架的时代，洛杉矶出现了「遛人师」（People Walker）服务，一小时支付30美元（约新台币900元），让你出门透透气、走路运动，而且还有人陪你。

在以驾车闻名的洛杉矶，麦卡锡（Chuck McCarthy）是创办这项遛人服务的第一人，他致力于健康和社会包容力，不遛动物而是遛人。

近期在好莱坞山（Hollywood Hills）上，麦卡锡一面悠闲散步、一面接受法新社采访，他表示：「我一直都想当个遛狗人士，但我在市区从没养过狗，所以也不用遛狗、清狗大便。」

「同时我也注意到有很多私人教练的广告，所以就跟我女友说，或许我该直接来遛人。」

麦卡锡当时只是在说笑，但他越想这件事，就越意识到人们对同伴的需求，而他能提供这样的陪伴。

两年前，「遛人师」以单人企业模式起家，但需求量太大，麦卡锡手下现在有35名遛人师轮班，并架设网站，让客户选择路线跟散步伙伴。

麦卡锡说，他不知道过去两年来自己走了多少路，但他每周会遛客户4到5次，通常一次一小时。

麦卡锡形容，在散步过程中，比起倾诉者，他更像个倾听者。他表示：「不太像是自我揭露，比较像是在对话。」

专家指出，这样的服务出现不是因为人们朋友变少，而是「零工经济」孕育了自由工作者世代，这些工作没有传统上联系劳工的例行公事或社会连结。

麦卡锡说：「我遛过已婚还有儿女的人，也遛过有超多朋友的人。但这有关便利、有关地点，有关活出自己。」（译者：梁元龄/核稿：林憬屏）

Neuer Inhalt Horizontal Line