此内容发布于2019年9月28日 上午6:35

（法新社杜拜28日电） 根据有关当局和一个船只追踪网站，被扣押在伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）2个多月、悬挂英国国旗的史丹纳帝国号（Stena Impero）油轮今天驶入杜拜港口。

普遍认为，史丹纳帝国号遭扣押是对英属直布罗陀当局稍早扣押伊朗油轮葛蕾丝1号（Grace1）的报复。葛蕾丝1号涉嫌违反欧洲联盟（EU）制裁，计画将原油运送至叙利亚。

德黑兰当局一再否认此二事件相关。

根据当地有关当局的说法，这艘油轮昨天上午从伊朗驶入波斯湾的国际海域。

伊朗霍尔木兹甘省（Hormozgan）海事组织在网站发表声明说：「尽管油轮获准启航，伊朗法院仍在审理该船牵涉的法律案件。」

声明并指出，这艘油轮的船长和船员已「提出正式书面供词，表示不会索赔」。

根据船只追踪网站MarineTraffic.com，史丹纳帝国号在当地时间午夜（格林威治时间晚上8时）过后不久驶抵杜拜近岸，并停泊了一夜。

MarineTraffic.com指出，这艘油轮今天上午开始驶入阿拉伯联合大公国的停泊位置。

拥有这艘油轮的瑞典史丹纳散装货轮公司（Stena Bulk）执行长韩内尔（Erik Hanell）表示，这艘油轮启航「显然令人松一口气」，现在优先考量是船上人员。

他昨天告诉法新社：「当我们抵达杜拜后，我们首先会照顾船员，然后设法使油轮进入作业状态。」

韩内尔稍早指出，油轮船员「平安且兴高采烈」，现已做好安排，他们一抵达杜拜就能与家人团聚。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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