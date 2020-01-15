（法新社首尔15日电） 澳洲男子希格利去年遭北韩当局依间谍罪名逮捕后被驱逐出境。他在南韩学术期刊撰文表示，自己当时遭单独监禁，还被迫写下不实的自白书。

希格利（Alek Sigley）原本在平壤（Pyongyang）金日成综合大学（Kim Il Sung University）攻读朝鲜现代文学，去年6月突然失去音讯，引发国际关注。

澳洲政府并无驻北韩外交代表，于是求助瑞典派遣特使。希格利在被拘禁9天后获释，时间上比北韩逮捕的某些外籍人士短得多。

希格利在平壤期间曾替多家刊物撰文。北韩当局指控他从事间谍活动，并称是基于「人道主义宽容」立场释放他。

获释后的希格利在南韩学术期刊「北韩月刊」（Monthly North Korea）撰文表示，他在长达9天「不愉快的」侦讯过程中，被迫认罪，期间他「与外界完全隔绝」。

他表示：「在我看来，我并未犯罪，却遭到北韩当局不实指控。他们一直要我写『道歉』，好像要给我一个教训。」但希格利并未指控北韩当局有肢体上的不当对待。

他还说自己被捕是「我的人生转捩点」，并形容自己是遭北韩秘密警察「绑架」。

希格利能说流利韩文，被捕之前已相当熟悉北韩。他曾为人安排北韩旅游行程，并于2018年在北韩与日本妻子成婚。

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