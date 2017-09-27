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此内容发布于2017年9月27日 上午3:35 最后更新 - 2017年9月27日 -03:35

（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普今天捍卫政府对遭飓风肆虐波多黎各的赈灾应变措施，承诺下周将访视这座小岛。

川普表示，他也将前往美属维京群岛勘灾。维京群岛与波多黎各一样是位于加勒比海的美属领地，先后遭两个威力强大的飓风侵袭。

川普在与西班牙总理拉荷义（Mariano Rajoy）召开的联合记者会上表示：「两个地区都被摧毁，我指的是彻底地摧毁。」

「波多黎各遭2个飓风侵袭…它们是我们所见过数一数二巨大的飓风。」

川普表示，由于波多黎各是座小岛，救援工作变得相当复杂，如今波多黎各面临「冗长且非常、非常困难的重建程序」。

波多黎各与美属维京群岛上周遭飓风玛莉亚（Hurricane Maria）侵袭之前，曾遭飓风艾玛（Irma）肆虐。根据一项今天公布的死伤更新数据，艾玛飓风夺走至少112条人命，其中佛罗里达州罹难者达72人。

外界指控，与遭飓风重创的佛州与德州相较，川普没让波多黎各获得相同程度的援助。对此川普予以驳斥，表示「正在进行大规模赈灾行动」。

川普表示，他已下令所有相关机构尽「一切所能」帮助波多黎各居民。

川普说：「我们每小时都会在波多黎各卸下大量的水、食物与物资。」他并表示，10月3日将前往勘灾。（译者：中央社周莉芳）

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