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此内容发布于2018年2月17日 下午4:20 最后更新 - 2018年2月17日 -16:20

（法新社巴黎17日电） 法国得奖大提琴演奏家欧菲莉．盖雅尔（Ophelie Gaillard）15日在巴黎郊区住家外面，被持刀歹徒抢走价值约130万欧元的一把18世纪稀有大提琴，那把名琴今天物归原主。

盖雅尔表示，「今天早上我接到一通匿名电话，指称我的大提琴就摆在我家门前一辆汽车的车内。我在汽车后座找到那把大提琴。」

盖雅尔说，那辆汽车的其中一个车窗破碎，她迅速拿起那把「状态良好」大提琴，然后报警。

一名攻击者于15日在她的住家外面，持尖刀逼迫她交出大提琴和手机，歹徒其后在巴黎东北郊的庞坦（Pantin）徒步逃逸。

她说：「那名歹徒非常暴力，我已两天无法入睡，能找回大提琴感到很宽慰，终于摆脱了两天梦魇。真的是奇迹！」

警方证实已找回那把大提琴，与负责调查武装抢劫单位关系紧密的消息人士表示，那不是能轻易脱手的乐器。

在大提琴被抢后，盖雅尔在脸书上张贴那把名琴的照片，并呼吁大众协寻。

那把大提琴是法国工商信贷银行（CIC）出借给盖雅尔使用，于1737年由义大利乐器工匠葛弗瑞勒（Francesco Gofriller）制造，价值将近130万欧元（约新台币4700万元）。

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