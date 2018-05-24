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此内容发布于2018年5月24日 下午5:05 最后更新 - 2018年5月24日 -17:05

（法新社洛杉矶24日电） 美国有线电视新闻网（CNN）报导，多名女性指控老牌影星摩根费里曼，在拍片现场或宣传活动与她们一起工作时有过不当行为或骚扰动作，费里曼今天为此道歉，表示绝非有意。

CNN访问了16位女性，其中8人指控摩根费里曼（Morgan Freeman）曾对她们有各种令人困扰的行为。

摩根费里曼发布声明说：「认识我或曾和我一起工作过的人都知道，我不会有心冒犯别人或故意让人觉得不安。如果有人觉得不舒服或不受尊重，我向他们道歉，那绝非我的本意。」

根据CNN，一位年轻的制片助理表示，摩根费里曼2015年拍摄抢银行喜剧片「潇洒抢一回」（Going in Style）时，在她参与工作的几个月期间，费里曼持续骚扰她。

她指控摩根费里曼一再伸出咸猪手，或是把手放在她的下背部，或是未获她同意就抚摸她的下背部，而且常对她的外表评头论足。她又说，费里曼还一直想拉起她的裙子，并且问她有没有穿底裤。

她表示，另一位演员亚伦阿金（Alan Arkin）要摩根费里费住手，「费里曼慌了，不知道要说什么」。

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