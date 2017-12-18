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此内容发布于2017年12月18日 上午9:35 最后更新 - 2017年12月18日 -09:35

（法新社伊斯坦堡18日电） 德国记者暨翻译托鲁（Mesale Tolu）的律师表示，土耳其法院今天下令释放他这位被控加入遭禁激进左派组织的当事人。

代表托鲁的「受压迫者法律办公室」（Law Office of the Oppressed）透过推特宣布，33岁的托鲁最初于4月下旬遭拘留，法官裁定释放她及其他5名因同案被拘留的人。

一名检察官在今天审讯一开始时，要求释放托鲁及其他5人，法官才做出此裁决。

托鲁被控是马列主义共产党（Marxist-Leninist Communist Party, MLKP）的成员，MLKP被土耳其列为恐怖组织，遭到查禁。

法院下令托鲁获释后应受司法控制，这意味她今天稍后办完手续后，应该可离开监狱，但仍然被控罪名，必须受审。

托鲁每周须向当局报告，也不能离开土耳其。

德国外交部发言人阿德巴赫（Maria Adebahr）表示：「虽然诉讼过程尚未结束，但我们仍欢迎这个消息，觉得开心和松了口气。」

他说：「这是第一步。」（译者：中央社钟佑贞）

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