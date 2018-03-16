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此内容发布于2018年3月16日 上午8:50 最后更新 - 2018年3月16日 -08:50

（法新社里约热内卢15日电） 巴西里约热内卢女市议员佛朗哥（Marielle Franco）昨晚在市中心遭枪杀身亡，她生前致力声援活在枪口和虐待阴影下的人们。

佛朗哥14日晚间遭枪杀，符合暗杀行动的许多特徵。警方表示，枪杀案发生前，她的座车可能已被跟踪数公里。凶手开枪射杀佛朗哥和驾驶，助理则受枪伤，凶手犯案后逃逸无踪。

警方尚未公布任何嫌犯，但38岁的佛朗哥惹恼许多人，那也是她的使命。

身为黑人、女同性恋者以及罕见地严厉批评警方失控滥杀里约贫民窟穷人，佛朗哥无意保持低调。

佛朗哥2016年投身里约市议员选举，她的表现令外界和她本人大吃一惊，囊括4万6000张选票，以第5高票胜选，进入男性白人主宰的世界。

佛朗哥当时表示：「我感到十分开心，因为对于不让黑人女性参与辩论的人而言，这是一项透过选票的回应。」

佛朗哥出生在贫民窟，也是黑人民权的维权人士；因此，她丧生前的最后一个行程是前往时尚拉巴区（Lapa）讨论黑人赋权，也就不会令人感到意外了。

和佛朗哥一样同属社会主义自由党（PSOL）的前社会运动人士里斯本（Marcela Lisboa）表示：「马瑞耶亚（佛朗哥）脸上挂着笑容，坚强又有自信，并且脚踏实地。她正视他人的眼睛，知道她和其他政治人物不一样。」

佛朗哥出身面积广大的「马雷」（Mare）贫民窟，当地是里约最暴力地区之一，这预示了她的作为。多年来，马雷贫民窟成为贩毒黑帮和警方强力扫荡之间战火的受害者。

虽然18岁时怀孕，但佛朗哥继续在夜间修习课业，终于获得奖学金进入声望崇隆的里约天主教大学就读，主修社会学，后来并在佛罗明斯联邦大学获得公共行政硕士学位。

2006年，佛朗哥成为里约州议员佛瑞索（Marcelo Freixo）的助理，来自社会主义自由党的佛瑞索，领导一个开创性的委员会，调查阴暗且令人害怕的民兵组织活动，他们在贫民窟从事有如黑帮的敲诈勒索行为。

佛朗哥当选里约市议员后，她推动法案迫使市府追踪妇女遭到暴力对待的统计数字。

她也强烈批评总统泰梅尔（Michel Temer）的决定，由军方接管里约日益败坏的治安。2周前，她被任命出面协调一个委员会，以提防军方滥权施暴。（译者：严思祺/核稿：刘学源）

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