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此内容发布于2018年6月12日 下午11:05 最后更新 - 2018年6月12日 -23:05

（法新纽约12日电） 时尚品牌Guess共同创办人马仙诺（Paul Marciano）被控性骚后遭到调查，他今天宣布辞去执行董事长，但将留任创意总监到明年年初，以完成职务交接。

Guess在向证券交易委员会（SEC）提交的文件中写道，马仙诺「与模特儿和摄影师沟通时做出不良判断，让自己处于可能遭人指控，且确实遭人指控做出不当行为的情况」。

根据文件，遭控后马仙诺已立即辞去执行董事长一职，但将续任创意总监，支薪到明年1月30日，「以顺利交接职务责任」。

马仙诺主动放弃2月20日到6月11日间的薪水。

两名独立调查人员针对马仙诺「口头和讯息中语出不当，以及违背意愿的进一步作为，包括亲吻和抚摸」等指控，进行调查。

据文件说法，调查人员访问了超过40人、检视约150万页的资料，但也写道：「许多指控无法获得证实。」

代表4名受害人的律师布伦（Lisa Bloom）表示，马仙诺将续留公司直到明年，让她感到很「失望」。

「我们不认为一名受到如此多确凿性侵指控的人够格领导任何公司，更别说是销售对象以女性为主的公司。」（译者：梁元龄/核稿：蔡佳敏）

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