(法新社伦敦25日综合外电报导)英国外交部官员今天表示,被控是「渗透网路」的要角,而于今年4月在德黑兰被逮捕的英国裔伊朗科学家艾达拉(Abbas Edalat)已返回伦敦。

英国外交部官员发表声明说:「我们可确认的是,一位具有英国与伊朗双重国籍、在伊朗首都德黑兰被捕的国民,已回到英国。」

根据总部在美国纽约的伊朗人权中心(Center for Human Rights in Iran),艾达拉是伦敦帝国学院(Imperial College London)电脑科学与数学系教授,逮人的伊朗革命卫队闯入艾达拉的住宅,并没收他的电脑。

由艾达拉创办的慈善机构「反对伊朗制裁与军事干预行动」(The Campaign Against Sanctions and Military Intervention in Iran,CASMII)证实,艾达拉上周已返回英国。

反对伊朗制裁与军事干预行动透过官网表示,艾达拉的被捕与入狱是「伊朗国安单位误导与误解的案例」。

英国外交部不愿透露有关这位科学家获释的细节。(译者:曹宇帆/核稿:陈昱婷)

