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此内容发布于2018年11月22日 上午6:20 最后更新 - 2018年11月22日 -06:20

（法新社伦敦22日电） 英国博士生赫吉兹的妻子今天指控，英国外交及国协事务部漠视她的求助。阿拉伯联合大公国法院以间谍罪判处赫吉兹终身监禁。

现年31岁的赫吉兹（Matthew Hedges）昨天遭阿联法院判刑，震惊英国社会，对外交大臣韩特（Jeremy Hunt）形成了政治压力。

英国将阿联视为具有战略重要性的中东盟邦，并为阿联提供军火。

赫吉兹妻子特哈达（Daniela Tejada）从杜拜返抵英国后表示，外交及国协事务部将外交利益置于遭任意逮捕的无辜公民利益之上。

特哈达告诉英国广播公司电台（BBC Radio）晨间新闻及时事节目「今日」（Today）：「我的感觉是，他们将阿联构成的利益置于英国公民的合法自由、福祉和获得公正审判与自由的权利之上。」

「他们小心翼翼，而非采取坚定立场。」

赫吉兹是英国杜伦大学（Durham University）博士生，他正在研究2011年阿拉伯之春（Arab Spring）革命后阿联的外交和内部安全政策，在结束阿联2周研究之行后，5月5日在杜拜机场准备搭机离境时遭到拘留。

赫吉兹10月29日获得交保，但持续受到监控，直到21日第3次庭审遭判刑。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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