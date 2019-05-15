此内容发布于2019年5月15日 上午9:50

（法新社吉隆坡15日综合外电报导）马来西亚一名少女在社群网站IG贴文问网友，她该死还是该活着，随后她遵照多数网友所说该死的回应，跳楼自尽，掀起呼吁调查原委的声浪。

这名16岁少女家住砂劳越首府古晋，当局未透露她的身分，13日在照片分享平台IG贴文询问网友意见后死亡，警方把这起命案归类为「猝死」。

马国有线电视台Astro Awani报导，少女的贴文写道：「这很重要，请帮我选择生或死。」

当地媒体引述警方的说法指出，69%的网友投票支持她结束生命，只有31%持相反意见，数小时后她从屋顶一跃而下，结束自己的生命。

马国国会议员辛赫（Ramkarpal Singh）呼吁，调查这名青少女的死因。

辛赫说：「我吁请有关单位…调查死者的社群网站帐号，以及导致她死亡的情况，以防止日后在类似情况下，再次发生社交媒体遭滥用事件。防止这类事件重演，攸关重大。」

马来西亚青年及体育部长赛沙迪（Syed Saddiq）推文表示，他「真的担心」马来西亚年轻人的心理健康状况。

他说：「这是务必要严肃面对的全国性议题，必须交由全国商讨。」（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）1080515

珍惜生命，自杀不能解决问题，生命一定可以找到出路。若须谘商或相关协助可拨生命线专线「1995」或张老师服务专线「1980」。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram