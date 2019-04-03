此内容发布于2019年4月4日 上午12:35

（法新社伦敦3日电） 英国国会议员昨天深夜以1票之差通过法案，避免英国4月12日无协议脱离欧洲联盟（EU）之后，政府今天将再花一整天时间与主要在野党紧急会谈，盼能讨论出折衷方案。

下议院议员昨天深夜以313票赞成对312票反对，1票之差通过法案，将迫使政府把脱欧期限推迟到4月12日的大限之后。今天法案将送交上议院最后表决，引来政府不满。

政府发言人表示：「我们对议员选择支持这项法案感到失望。」

「首相已定出明确程序，经此程序，我们可以有协议地离开欧盟，我们也已决心寻求更长的延期。」

「如果法案过关，政府协商延期并在4月12日前把这个新日期写入英国法令的能力会遭到严重限缩。」

梅伊和其他27个欧盟成员国的脱欧协议已3度遭国会否决，眼见期限日渐逼近，英国就要在无协议的情况脱离欧盟，布鲁塞尔耐心渐渐耗尽。

梅伊2日表示，会在10日布鲁塞尔欧盟领袖高峰会上寻求「短期」延长脱欧期限。

在选项渐渐耗尽的情况下，首相梅伊（Theresa May）昨天策略大转弯，邀请工党党魁柯宾（Jeremy Corbyn）会面，试图讨论出避免英国在8天内「无协议」混乱脱欧的折衷方案。

双方磋商团队今天将再度会面，进行一整天的紧急讨论。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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